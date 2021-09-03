“الحداد” يزور مقر “لواء 444” ويثني على شجاعته في صد هجوم “الككلي” تعرف على تفاصيل الاشتباكات الدائرة بمنطقة صلاح الدين في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصل محمد الحداد رئيس ما يسمى بالأركان العامة المعين من قبل عبدالحميد الدبيبة، وما يعرف برئيس الأركان البرية الفيتورى غريبيل، إلى معسكر مليشيا 444، اليوم الجمعة، للاطمئنان على الأوضاع العسكرية داخل معسكر التكبالي ومنطقة طرابلس العسكرية، بعد الهجوم الذي تعرضوا له من قبل جهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده اغنيوة الككلي .

وأثنى الحداد، على شجاعة لواء “444” للوقوف وصد الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر مطلعة بمنطقة صلاح الدين بأن اشتباكات واسعة استمرت حتى صباح اليوم الجمعة في منطقة صلاح الدين بين قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده اغنيوة الككلي من ومليشيا 444 التابع لرئاسة الأركان، أمام البوابة الرئيسية لمعسكر التكبالي، الذي تستغله منطقة طرابلس العسكرية كمقرٍ لها.

وأوضحت المصادر أن ما يعرف بـ«اللواء 444 قتال»، الذى يقوده محمود حمزة القيادي السابق بمليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لداخلية فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، سيطرت على منطقة طرابلس العسكرية وأثرت عددًا من العناصر التابعة لـ«جهاز الاستقرار».

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسر مجموعة من العناصر التابعة “جهاز دعم الاستقرار”، الذين تم أسرهم أثناء محاولتهم اقتحام بوابة معسكر خليفة التكبالي بمنطقة صلاح الدين في طرابلس فجر اليوم الجمعة.

ولفت المصادر، إلى أن مليشيا 444 واصلت التقدم بعد أن أعادت السيطرة على أجزاء خاضعة لها في منطقة صلاح الدين ومنطقة طرابلس العسكرية بعد أن فقدتها في البداية على يد مليشيا الككلي، وطاردت الهاربين بــ”سيمافروا كلية الهضبة” بالقرب من مصحة أويا كما أحرقت آلية تابعة لجهاز عـــدم الاستقرار.

وأكدت المصادر، أن هجوم جهاز دعم الاستقرار بقيادة غنيوة الككلي ومليشيا “ثوار طرابلس” بقيادة المليشياوي هيثم التاجوري، فشل وفقدت تلك المليشيات خسائر فادحة وصلت إلى أسر عدد من العناصر والسيطرة على عدد من المركبات والمدركات التابعة للككلي.

ولفت المصادر إلى أن العملية في البداية كانت انقلاب على اللواء 444 بمعسكر التكبالي بالتنسيق مع جهاز الاستقرار بقيادة اغنيوة الككلي، ومليشيا “ثوار طرابلس” بقيادة المليشياوي هيثم التاجوري، وسط اتهامات لآمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان بمعاونة مجموعة داخل معسكر التكبالي لإسقاط لواء 444، إلا أنه نجح في إسقاط المخطط وأعاد السيطرة على الوضع بعد وصول الإمدادات من مليشيات طرابلس.

وشددت المصادر، على أن الدعم الذي وصل إلى اللواء 444 من قبل مليشيات مصراتة والزاوية ومليشيا ما تعرف بـ«جهاز قوة الردع الخاصة» بقيادة عبدالرؤوف كاره، قلبت الموازين وانهارت قوات الككلي أمامها.

وكانت اشتباكات عنيفة قد نشبت في منطقة صلاح الدين بين قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي و 444 التابعة لرئاسة أركان، وسط سقوط عدد كبير من الجرحى وإعلان حالة الاستنفار في مستشفيات العاصمة طرابلس، واستنفار الطواقم الطبية في المركز الطبي والخضراء بعد وصول عدد من الجرحى جراء الاشتباكات الجارية .