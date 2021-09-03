الأهلي بنغازي يضم “عزاقة” ويمنح “العكشي” رقم 10
النادي الأهلي يعقد عدد من الصفقات استعدادًا للموسم الجديد
أخبار ليبيا 24 – رياضة
تعاقدت إدارة النادي الأهلي بنغازي بشكل رسمي مع الحارس الدولي “أحمد عزاقة” لموسمين .
وباركت الصفحة الرسميه للنادي على فيسبوك التعاقد حيث نشرت “نبارك للاعب شرف الانتماء للنادي الأهلي” .
ويعد “عزاقة” من الحراس أصحاب الخبرة حيث بدأ مشواره الرياضي من مدينة سبها، وتحديدًا من فريق القرضابية، ثم انتقل إلى أواسط الاتحاد، ثم العروبة، والهلال والمدينة .
من جانب آخر، منحت إدارة كرة القدم بالنادي اللاعب “محمد العكشي ” رقم “10” بداية من الموسم المقبل .
وكان النادي الأهلي بنغازي قد جدد عقود عدد من اللاعبين منهم “العكشي” و”جبريل مرسال” وتعاقد مع “جمعة بورقيقة” و”مهند بوعجيلة” و”أكرم الزوي” .