الأهلي بنغازي يضم “عزاقة” ويمنح “العكشي” رقم 10 النادي الأهلي يعقد عدد من الصفقات استعدادًا للموسم الجديد

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تعاقدت إدارة النادي الأهلي بنغازي بشكل رسمي مع الحارس الدولي “أحمد عزاقة” لموسمين .

وباركت الصفحة الرسميه للنادي على فيسبوك التعاقد حيث نشرت “نبارك للاعب شرف الانتماء للنادي الأهلي” .

ويعد “عزاقة” من الحراس أصحاب الخبرة حيث بدأ مشواره الرياضي من مدينة سبها، وتحديدًا من فريق القرضابية، ثم انتقل إلى أواسط الاتحاد، ثم العروبة، والهلال والمدينة .

من جانب آخر، منحت إدارة كرة القدم بالنادي اللاعب “محمد العكشي ” رقم “10” بداية من الموسم المقبل .

وكان النادي الأهلي بنغازي قد جدد عقود عدد من اللاعبين منهم “العكشي” و”جبريل مرسال” وتعاقد مع “جمعة بورقيقة” و”مهند بوعجيلة” و”أكرم الزوي” .