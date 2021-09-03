الأرصاد توجه تحذيرين بشأن حالة الطقس تعرف عليهما

3 سبتمبر، 2021 12:05 م
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أخبار ليبيا24

حذّر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من رداءة في الرؤية على الطريق الساحلي خاصة في المنطقة الممتدة من إجدابيا وحتى البريقة بسبب وجود نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والرمال، كما نبّهت إلى أن البحر غير ملائم للسباحة على طول الساحل عليه.

وأوضحت الأرصاد، أن الرياح تنشط نسبيا على مناطق الشمال خاصة فترة المساء مثيرة للأتربة والغبار أحيانا.

وبيّنت أن درجات الحرارة القصوى تكون مرتفعة نسبيا على أغلب مناطق غرب ليبيا وفي تذبذب من منطقة لأخرى، حيث تتراوح في المجمل ما بين (34-40) مئوية وتصل على غدامس إلى (44) مئوية وتسجل تراجعا خلال فترة المساء.

وذكرت الأرصاد، أن الحرارة تكون معتدلة على أغلب مناطق الشمال الشرقي، ما بين (8 2- 33) مئوية وتبقى في معدلاتها الفصلية على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح ما بين (36-39) مئوية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن عامل الرطوبة مازال مرتفعا نسبيا على معظم مناطق الساحل خلال هذين اليومين.

 

 

3 سبتمبر، 2021 12:05 م
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