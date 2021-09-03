اشتباكات بالأسلحة في طرابلس
أخبار ليبيا24
اندلعت اليوم الجمعة اشتباكات مسلحة عنيفة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للمجلس الرئاسي الليبي و”اللواء 444 قتال” التابعة لرئاسة الأركان بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.
الاشتباكات علي اشدها بمنطقة صلاح الدين #طرابلس صباح اليوم . pic.twitter.com/rVRkUgqiEX
— Rayan Sharif (@rayansharif_) September 3, 2021
وذكر شهود، أن دوي الانفجارات وإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة سمع بمحيط معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين.
ميليشيات 444 #التركية تعرض اسرى من #ميليشيات #دعم #الاستقرار بعد اشتباكات واقتحام #معسكر #اليرموك بالعاصمة #المحتلة طرابلس #ليبيا #حكومة_الدبيبة_الشلافطيه#طرابلس #عاصمة #الميليشيات و #المرتزقة pic.twitter.com/BxDqM5wK3b
— ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) September 3, 2021
ونشرت على منصات التواصل تسجيلات فيديو تظهر أصوات الاشتباكات كما أظهرت عناصر من قوة دعم الاستقرار جرى أسرهم وتقييدهم من قبل عناصر “اللواء 444”.
من اشتباكات الليلة الماضية بين #ميليشيات #الاستقرار و ميليشيات 444 المدعومة من #تركيا بالعاصمة #المحتلة #طرابلس #ليبيا #طرابلس #عاصمة #الميليشيات و #المرتزقة pic.twitter.com/ZOLc9fzbDE
— ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) September 3, 2021