اشتباكات بالأسلحة في طرابلس

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اندلعت اليوم الجمعة اشتباكات مسلحة عنيفة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للمجلس الرئاسي الليبي و”اللواء 444 قتال” التابعة لرئاسة الأركان بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

الاشتباكات علي اشدها بمنطقة صلاح الدين #طرابلس صباح اليوم . pic.twitter.com/rVRkUgqiEX — Rayan Sharif (@rayansharif_) September 3, 2021

وذكر شهود، أن دوي الانفجارات وإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة سمع بمحيط معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين.

ونشرت على منصات التواصل تسجيلات فيديو تظهر أصوات الاشتباكات كما أظهرت عناصر من قوة دعم الاستقرار جرى أسرهم وتقييدهم من قبل عناصر “اللواء 444”.