اشتباكات بالأسلحة في طرابلس

3 سبتمبر، 2021 9:27 ص
104

أخبار ليبيا24

اندلعت اليوم الجمعة اشتباكات مسلحة عنيفة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للمجلس الرئاسي الليبي و”اللواء 444 قتال” التابعة لرئاسة الأركان بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

وذكر شهود، أن دوي الانفجارات وإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة سمع بمحيط معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين.

ونشرت على منصات التواصل تسجيلات فيديو تظهر أصوات الاشتباكات كما أظهرت عناصر من قوة دعم الاستقرار جرى أسرهم وتقييدهم من قبل عناصر “اللواء 444”.

3 سبتمبر، 2021 9:27 ص
104

فيصل البدري لأخبار ليبيا24: نؤمن بحظوظنا في تحقيق نتيجة إيجابيا أمام أنغولا

3 سبتمبر، 2021 1:21 م

تغريدة لباشاغا تلاقى بانتقاد من قبل كاتب وصحفي موال للإسلام السياسي

3 سبتمبر، 2021 12:41 م

الأرصاد توجه تحذيرين بشأن حالة الطقس تعرف عليهما

3 سبتمبر، 2021 12:05 م

اشتباكات بطرابلس وأسرى مُكبلين من جهاز “قوة دعم الاستقرار”

3 سبتمبر، 2021 11:24 ص
زر الذهاب إلى الأعلى