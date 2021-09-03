إفتاء “الغرياني” تهنيء “طالبان” بالنصر وطرد المحتل

أخبارليبيا24

هنأ مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية التي يترأسها الصادق الغرياني الشعب الأفغاني بانتصاره وخروج المحتل من بلاده.

وقال المجلس في بيان له نشر عبر حساب دار الإفتاء على موقع “فيسبوك” الخميس :”يتقدم مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، بالتهنئة للشعب الأفغاني المسلم، بقيادة حركة طالبان المجاهدة، بمناسبة انتصارهم على قوات الاحتلال الأمريكي ومن ساندهم، والذي توج بخروج آخر جندي من جنود قوات الاحتلال هذا الأسبوع”.

وتابع :”إن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، يعتبر هذا الحدث العظيم انتصارا للأمة الإسلامية، التي طالما عانت من قهر الأعداء، وتسلط السفهاء، وتحقيقا لوعد الله تعالى لعباده المؤمنين بالنصر”.

وأضاف المجلس في بيانه :”هذا النصر العظيم دليل على أن الحق باق ما بقي المسلمون، متى ما صبروا

وصابروا، وأن الله تعالى يقيض لها في كل جيل من يجد لها دينها، ويحفظ بيضتها، ويصون كرامتها.

وذكر المجلس :”إن مجلس البحوث وهو يشارك مسلمي أفغانستان فرحتهم بتحرير بلادهم، ينبه سائر المسلمين؛ ألا يسيروا خلف أبواق الإعلام الغربي، في تشويهه للمسلمين – خاصة أصحاب السبق منهم في العلم والدعوة والجهاد – إلا ببرهان واضح، ودليل ظاهر”.

وأشار مجلس البحوث إلى أن الإعلام المذكور في أكثره منحاز ضد أمتنا الإسلامية، وقد نبه الله تعالى عبادة على خطورة التأثر بدعايات المرجفين، وإشاعات المخذلين.