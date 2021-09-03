أكثر من 42 مليون لصيانة ملعب المدينة الرياضية بنغازي

3 سبتمبر، 2021 7:11 م
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عبد الشفيع الجويفي
عبد الشفيع الجويفي

أخبارليبيا24

أعلن وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي صباح أمس الخميس البدء في صيانة وتجهيز المدينة الرياضية ملعب 28 مارس بنغازي.

وأوضح الجويفي خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس في مقر ديوان وزارة الرياضة بنغازي أنه خصص لصيانة المعلب 42 مليون و848 ألف دينار ليبي.

وأكد وزير الرياضة إنشاء صالة رياضية لنادي الأهلي بنغازي وإنشاء صالة رياضية لنادي النصر إضافة إلى صيانة صالة نادي النجمة.

وفِي ذات السياق أكد الجويفي أنه سيتم إنشاء صالة لنادي شمال بنغازي وملاعب في أندية نجوم بنغازي والسواعد والتحدي.

3 سبتمبر، 2021 7:11 م
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