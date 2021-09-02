42 نائبا يطالبون بفتح تحقيق في الهجوم المسلّح على مقرّ هيئة الرقابة الإدارية

أخبار ليبيا 24

أصدر 42 عضوا من مجلس النواب بياناً مشتركاً موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ووزير الداخلية.

واستنكر النواب في بيان لهم أطلعت عليه أخبار ليبيا 24، الاعتداء على مقر هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس.

وطالب النواب النائب العام ووزير الداخلية والقوات الأمنية بالتحقيق والقبض على المعتدين ومن وجه لهم الأوامر بذلك، بالإضافة إلى أن ما ورد لديهم هو بتعليمات من وكيل هيئة الرقابة خالد ضو والمحال إلى لجنة تحقيق سابقة.

وأكد النواب أن المؤسسات العامة للدولة والاعتداء عليها يعتبر من الجرائم العظيمة ضد الوطن التي يحاسب عليها القانون.

وكان قد تعرّض مقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء الماضي، إلى هجوم مسلّح من قبل ميليشيا موالية لوكيل هيئة الرقابة الإدارية سعيد ضو، محاولة اقتحام مقر الهيئة لطرد رئيسها سليمان محمد الشنطي، قبل أن تتدخل المجموعة المسلحة المكلّفة بتأمين المقر، أسفرت عن سقوط جرحى وتسبّبت في حالة من الهلع بين الموظفين.