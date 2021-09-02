منتخبنا يهزم الغابون ويتصدر مجموعته

2 سبتمبر، 2021 12:39 ص
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ليبيا والغابون
ليبيا والغابون

أخبارليبيا24

قلب المنتخب الليبي تأخره أمام ضيفه الغابوني بهدف لفوز بهدفين مساء الأربعاء على ملعب شهداء بنينا في افتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

تقدم الضيوف بتسديدة من مسافة بعيدة للاعب أندريه بوك في الدقيقة 11 وأدرك المخضرم علي سلامة التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 27 قبل أن يخطف المدافع سند الورفلي الفوز في الرمق الأخير برأسيه محكمة إثر تمريرة للبديل السنوسي الحاسي.

وبهذا الفوز وضع فرسان المتوسط أول 3 نقاط في أول مباراة بينما بقى الغابون من دون نقاط وفي منافسات ذات المجموعة وحقق المنتخب المصري الفوز على أنغولا بنتيجة 1-0.

2 سبتمبر، 2021 12:39 ص
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