مقتل أحد عناصر أمن مصراتة أثناء ضبط إرهابيين في المدينة

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن مصراتة عن مقتل أحد منتسبيها التابع لقوة المهام الأمنية الخاصة وإصابة عنصرين آخرين خلال تنفيذهم لمداهمة للقبض على مجموعة تابعة للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأوضحت مديرية أمن مصراتة في بيان نعي أن رئيس عرفاء أول عزالدين صالح رحومه، قتل بعد أن دخل في اشتباك رفقة زملاءه فجر اليوم الأربعاء بمنطقة “11 يوليو” بالمدينة.

وأضافت المديرية أن قواتها ألقت القبض على مجموعة من عناصر التنظيمات الإرهابية المتطرفة بعد تبادل إطلاق النار معهم.

وأكدت مديرية أمن مصراتة أن الإرهابيين باشروا برمي قنابل يدوية نوع “رمانة” وشرعوا بإطلاق الرصاص على عناصر قوة المهام الأمنية الخاصة.

وشيعت مديرية الأمن جثمان رحومة بجنازة عسكرية، بحضور منتسبي المديرية والمهتمين بالشأن العام والحكماء والمشايخ بالمدينة.