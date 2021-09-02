مدير مستشفى أمساعد: فتح الطريق الساحلي من أكبر أسباب انتشار كورونا بالمنطقة

أخبارليبيا24 – خاص

كشف مدير المستشفى العام أمساعد حسين الحبوني أن انتشار كورونا في البلدية بشكل كبير ومخيف بسبب فتح الطريق الساحلي.

وأضاف الحبوني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذا الانتشار تم بعد توافد سكان المنطقة الغربية إلى أمساعد في طريقهم إلى مصر عبر المنفذ البري عقب فتح طريق مصراتة سرت حيث انتشر الوباء هناك قبل شهر أغسطس.

وأوضح مدير المستشفى أنه بدأ انتشار الوباء في بلدية أمساعد مع بداية شهر أغسطس وخلال هذا الشهر سجلت لدينا عدد 43 حالة ولو قمنا بالمسح العشوائي لتزايد عدد المصابين.

وتابع الحبوني :”أما الإصابات بالمناطق المجاورة للبلدية خلال شهر أغسطس عدد 6 حالات في شماس وعدد 11 حالة في قصر الجدي منها عدد حالتين وفاة ومنطقة الشط 16 حالة مترددين”.

وأفاد أن السعة السريرية لمستشفى أمساعد العام 120 سرير وعدد 45 أسطوانة أكسجين وعدد 15 أسطوانة أخرى للمرضى الموجودين في الحجر المنزلي، ولدينا عدد 26 طبيب تم تخفيضهم.

ويضيف :”غياب وعي المواطنين من أكبر المشاكل التي تواجهنا والعزوف عن التطعيم مشكلة تواجه الليبيين جميعاً، ورغم نقص الإمكانيات إلا أن بلدية أمساعد ومدير الأمن يقدمون لنا المساعدة”.