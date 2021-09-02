ماورد في تقرير المحاسبة 2020 عن وزارة الدفاع “الجزء الثاني”

أخبار ليبيا 24 – إنفوجرافيك

العهد التي لم يتم تسويتها ف وحدات وإدارات وزارة الدفاع:

إجمالي قيمة العهد التي لم يتم تسويتها: 5.6 مليون دينار

وهي كالأتي:

رئاسة الأركان العامة: 2 مليون دينار

الهيئة العامة للقضاء العسكري: 200 ألف دينار.

إدارة المشتريات العسكرية: 200 ألف دينار.

إدارة المراسم العسكرية: 400 ألف دينار.

إدارة التفتيش العسكرية: 50 ألف دينار.

ا لإدارة العامة للحسابات العسكرية: 500 ألف دينار.

إدارة الاستخبارات العسكرية: 500 ألف دينار.

(إدارة صندوق السلف) اللجنة الغربية: 100 ألف دينار.

المجلس الأعلى للقضاء العسكري: 200 ألف دينار.

المحكمة العسكرية العليا: 200 ألف دينار.

مكتب المدعي العام العسكري: 500 ألف دينار.

لجنة الهواتف العسكرية: 300 ألف دينار.

لجنة استحقاق الجنداء: 100 ألف دينار.

مركز الألغام ومخلفات الحروب: 200 ألف دينار.

مركز ليبيا للدراسات والبحوث الإستراتيجية: 150 ألف دينار

