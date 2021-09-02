ماورد في تقرير المحاسبة 2020 عن وزارة الدفاع “الجزء الثاني”
أخبار ليبيا 24 – إنفوجرافيك
العهد التي لم يتم تسويتها ف وحدات وإدارات وزارة الدفاع:
إجمالي قيمة العهد التي لم يتم تسويتها: 5.6 مليون دينار
وهي كالأتي:
رئاسة الأركان العامة: 2 مليون دينار
الهيئة العامة للقضاء العسكري: 200 ألف دينار.
إدارة المشتريات العسكرية: 200 ألف دينار.
إدارة المراسم العسكرية: 400 ألف دينار.
إدارة التفتيش العسكرية: 50 ألف دينار.
ا لإدارة العامة للحسابات العسكرية: 500 ألف دينار.
إدارة الاستخبارات العسكرية: 500 ألف دينار.
(إدارة صندوق السلف) اللجنة الغربية: 100 ألف دينار.
المجلس الأعلى للقضاء العسكري: 200 ألف دينار.
المحكمة العسكرية العليا: 200 ألف دينار.
مكتب المدعي العام العسكري: 500 ألف دينار.
لجنة الهواتف العسكرية: 300 ألف دينار.
لجنة استحقاق الجنداء: 100 ألف دينار.
مركز الألغام ومخلفات الحروب: 200 ألف دينار.
مركز ليبيا للدراسات والبحوث الإستراتيجية: 150 ألف دينار