ماورد في تقرير المحاسبة 2020 عن وزارة الدفاع “الجزء الثاني”

2 سبتمبر، 2021 2:24 م
11

أخبار ليبيا 24 – إنفوجرافيك

العهد التي لم يتم تسويتها ف وحدات وإدارات وزارة الدفاع:

إجمالي قيمة العهد التي لم يتم تسويتها: 5.6 مليون دينار

وهي كالأتي:

رئاسة الأركان العامة: 2 مليون دينار

الهيئة العامة للقضاء العسكري: 200 ألف دينار.

إدارة المشتريات العسكرية: 200 ألف دينار.

إدارة المراسم العسكرية: 400 ألف دينار.

إدارة التفتيش العسكرية: 50 ألف دينار.

ا لإدارة العامة للحسابات العسكرية: 500 ألف دينار.

إدارة الاستخبارات العسكرية: 500 ألف دينار.

(إدارة صندوق السلف) اللجنة الغربية: 100 ألف دينار.

المجلس الأعلى للقضاء العسكري: 200 ألف دينار.

المحكمة العسكرية العليا: 200 ألف دينار.

مكتب المدعي العام العسكري: 500 ألف دينار.

لجنة الهواتف العسكرية: 300 ألف دينار.

لجنة استحقاق الجنداء: 100 ألف دينار.

مركز الألغام ومخلفات الحروب: 200 ألف دينار.

مركز ليبيا للدراسات والبحوث الإستراتيجية: 150 ألف دينار

2 سبتمبر، 2021 2:24 م
11

ماورد في تقرير المحاسبة 2020 عن الشركة  الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

2 سبتمبر، 2021 2:24 م
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

إنفوغرافيك | دعوى أعضاء بهيئة صياغة الدستور ضد صالح والمشري وآخرون

1 سبتمبر، 2021 10:00 م

إنفوغرافيك| ما هو قانون 12/1 الذي تعتمد عليه حكومة الدبيبة في الصرف؟

1 سبتمبر، 2021 3:26 م

إنفوغرافيك| ما ورد في تقرير المحاسبة 2020 عن وزارة الدفاع (الجزء الأول)

30 أغسطس، 2021 2:37 م
زر الذهاب إلى الأعلى