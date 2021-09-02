عقب افتتاحه قسم القسطرة القلبية بمصراتة.. الزناتي: ليبيا لن ترسل مرضى القلب للعلاج في الخارج

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، اليوم الخميس، إن ليبيا لن ترسل مرضى القلب للعلاج في الخارج؛ وذلك خلال افتتاح قسم القسطرة العلاجية والتشخيصية وأمراض القلب بمركز مصراتة الطبي.

وبحسب بيان وزارة الصحة، قال الزناتي، “من اليوم وداعًا لإرسال مرضى القلب إلى الخارج، وداعًا لصرف الأموال في الخارج، ووداعًا لاستنزاف المواطنين من أجل العلاج”.

وأعرب الزناتي عن فرحته بهذا العمل الذي يعد الأول من نوعه في المدينة تحت بند توطين العلاج بالداخل وشراء الخدمة، توطين الخبرات والتدريب المتكامل، معتبرًا أنه نقلة نوعية في توفير خدمات أمراض القلب ونجاحًا كبيرًا جدًا.

ووجّه الزناتي الشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذه الخطوة التي وصفها بـ “الجبارة”، وعلى رأسهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والدكتور إيهاب البيرة مدير مركز مصراتة الطب.

وشدّد الزناتي على أهمية توطين العلاج بالداخل، مضيفا أن الشركة المسؤولة على العلاج هي المسؤولة عن توفير كل المعدات والمستلزمات والمشغلات الخاصة بالعملية، مؤكدًا كذلك على التدريب المتكامل والمتواصل للعناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية داخل ليبيا، ومنح الثقة للمواطنين بتوفير الخدمات داخل ليبيا.

من جانبه أكد الدكتور البيره، “إن هذا المشروع ليس لأهالي مصراته فقط، بل للمنطقة بكاملها”، موضحًا أن المركز يستقبل الحالات من سرت شرقًا إلى سبها والجفرة جنوبًا وصولًا إلى تاجوراء غربًا. وأوضح البيرة، أن هذا النجاح الكبير تحقق بأيادٍ وطنية متكاملة من مشغلين، فنيين، أخصائيين ومتدربين أثناء العمل.