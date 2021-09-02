رفض شحنة أسكيمو “ice time” قادمة إلى بنغازي

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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة أسكيمو علامة تجارية “ice time” قادمة عبر ميناء بنغازي البحري.

وأوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن سبب الرفض لعدم وجود عبارة تحذير للأطفال نظرا لاحتوائه على مُحليات صناعية.

وأضاف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يحتوي على بكتيريا القولون والخمائر و الأعفان، وانخفاض في نسبة المواد الصلبة الكلية.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الكمية المرفوضة 1500 كرتونة موضحًا أن بلد المنشأ تركيا.