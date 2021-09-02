رحلة بحرية لعائلة من طرابلس تنتهي بفاجعة

2 سبتمبر، 2021 11:29 م
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أخبار ليبيا24

تحولت رحلة بحرية لعائلة من سكان منطقة الهضبة القاسي بطرابلس على شاطئ معيتيقة إلى فاجعة بعد وفاة الأب وإحدى بناته غرقا وانتشالهما من قبل فرقة الإنقاذ البحري تاجوراء.

الأب، جمعة سعد أبوزيد الصالحين (41 عاما) الذي لقي مصرعه، توجه رفقة عائلته إلى البحر للاستجمام والسباحة والترويح عن أنفسهم بعيدًا عن حر المدينة، إلا أن الأقدار شاءت أن تنتهي الرحلة بمأساة بعد غرقه هو وابنته.

وفي بيانه حول المأساة، ذكر مكتب الإنقاذ البحري تاجوراء، أن عائلة تتكون من أب وأطفاله الثلاثة، غرقوا في البحر أمام مطار معيتيقة، توفي الأب على الفور، فيما توفيت ابنته ” سعدة” تحت العناية بمستشفى معيتيقة، ونجا الابن والابنة الأخرى.

 

 

2 سبتمبر، 2021 11:29 م
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