رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي: هناك اتفاق لعودة الشركات التركية إلى ليبيا

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قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل اليوم الخميس هناك اتفاق مبرم بين الحكومتين لعودة الشركات التركية.

وأضاف كرانفيل – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أنه خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا في الفترة الماضية كان هناك اتفاق مبرم من أجل عودة الشركات التركية إلى ليبيا.

وأشار رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي إلى أن هذا الاتفاق يختص أكثر بالشركات التي كان لها دور مهم قبل عام 2011.

وأوضح كرانفيل أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط الليبية ووزارة الاقتصاد والتجارة التركية بالإضافة إلى أن تركيا لديها دور كبير في عمل المقاولات مع ليبيا.

وذكر رئيس المجلس أن عودة الشركات التركية وحل المشاكل ورفع النهضة الاقتصادية الليبية من أولويات تركيا بمشاركة الشركات التركية.