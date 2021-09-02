تسجيل أعلى إحصائية “كورونا” خلال ثلاثة أيام في القبة

2 سبتمبر، 2021 12:49 ص
3
كورونا- بلدية القبة
كورونا- بلدية القبة

أخبارليبيا24

مركز الرصد والاستجابة الاولي ببلدية القبة يسجل اعلى حصيلة للمصابين بفيروس كورونا خلال ثلاث أيام منذ بداية الجائحة .

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولى في بلدية القبة الأربعاء تسجيل أعلى حصيلة للمصابين بفيروس كورونا خلال ثلاث أيام حيث بلغ عدد المصابين 72 مصاب والمخالطين 51 حالة.

وأضاف المركز أن هذه الحصيلة للمترددين على مركز الرصد ومن تم إجراء مسحات لهم للتأكد من إصابتهم ولا تمثل الأعداد الحقيقة للمصابين ببلدية القبة.

وأكدت إدارة الخدمات الصحية ببلدية القبة زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تتم متابعتها من خلال الحجر المنزلي بشكل يومي، داعية المواطنين بالالتزام بعدم إقامة المناسبات والالتزام بالتباعد الجسدي.

وعلمت “أخبارليبيا24” أنه نتيجة للنقص الحاد في المشغلات قدمت الخدمات الصحية الأبرق عدد مائة مسحة للخدمات الصحية القبة التي لا يوجد بها مركز عزل ويتم تحويل الحالات الحرجة إلى مراكز العزل بالمنصورة شحات أو درنة.

وما يثقل كاهل المواطن غلاء أسعار العلاج الخاص بالبروتوكول المتبع للتعامل مع فيروس كورونا وتأخر المرتبات وعدم تدخل الدولة أو وزارة الصحة بأي إجراءات لتخفيف الحمل على المواطن ومراكز العزل تعاني من نقص الأكسجين .

وما يزيد من احتمالية تقشي جائحة “كورونا” هي أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ خلال أسبوعين في ظل هذا الوضع الوبائي الحرج.

2 سبتمبر، 2021 12:49 ص
3

مدير مستشفى أمساعد- حسن الحبوني

مدير مستشفى أمساعد: فتح الطريق الساحلي من أكبر أسباب انتشار كورونا بالمنطقة

2 سبتمبر، 2021 1:11 ص
جنازة رجل أمن- مصراتة

مقتل أحد عناصر أمن مصراتة أثناء ضبط إرهابيين في المدينة

2 سبتمبر، 2021 12:05 ص
تأجيل الانتخابات_تقرير

وزراء يتنصلون من الانتخابات..المنقوش «الاستقرار أولًا» اللافي «الانتخابات قد تتأجل»

1 سبتمبر، 2021 11:32 م
مهبط مطار الكفرة

المباشرة في صيانة مهبط مطار الكفرة بشكل جزئي

1 سبتمبر، 2021 11:12 م
زر الذهاب إلى الأعلى