بالفيديو .. الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال العميد مسعود الضاوي

المباحث الجنائية المرج تلقي القبض على مجرم هارب ومتورط في قضايا قتل وخطف بورشفانة

2 سبتمبر، 2021 10:11 ص
0
العميد مسعود الضاوي
العميد مسعود الضاوي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن جهاز المباحث الجنائية بمدينة المرج القبض على أحد المتورطين في اغتيال قائد ميداني في قوات الجيش الوطني آمر اللواء 26 مشاة .

وتأتي هذه الخطوة بناءاً على أوامر ضبط وإحضار من المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع لجهاز المباحث الجنائية فرع المرج بضبط تشكيل عصابي شارك في اغتيال العميد مسعود الضاوي ومرافقيه في 23 من شهر مايو 2019  قرب مدينة ترهونة .

وقال المتهم في اعترافاته إنه من مدينة ورشفانة، وقد شارك مع ستة آخرين في تنفيذ عملية اغتيال الضاوي ورفاقه باستخدام بنادق آلية، وفق ما أظهره مقطع فيديو منشور على صفحة “المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا” على “فيسبوك”.

وأضاف أن الاغتيال تم بأمر من محسن الكاني، وهو أحد قادة ما يسمى بـ”ميليشيات الكانيات” التي كانت تنشط بمدينة ترهونة .

كما أفاد بمشاركته في قتل سبعة أشخاص مكبلي الأيادي بمقر الدعم المركزي بترهونة، فضلا عن تورطه في قضايا خطف وطلب فدية بمنطقة ورشفانة .

وكان العميد مسعود الضاوي يشغل منصب آمر اللواء “26 مشاة”، وقد قتل مع ضابطين آخرين هما المقدم أنور علي منصور يحيى، والمقدم أحمد حمد الرياني في مايو 2019.

2 سبتمبر، 2021 10:11 ص
0

القائد العام

حفتر يطلع على مستجدات خطة تأمين النهر الصناعي

2 سبتمبر، 2021 9:27 ص
مدير مستشفى أمساعد- حسن الحبوني

مدير مستشفى أمساعد: فتح الطريق الساحلي من أكبر أسباب انتشار كورونا بالمنطقة

2 سبتمبر، 2021 1:11 ص
كورونا- بلدية القبة

تسجيل أعلى إحصائية “كورونا” خلال ثلاثة أيام في القبة

2 سبتمبر، 2021 12:49 ص
جنازة رجل أمن- مصراتة

مقتل أحد عناصر أمن مصراتة أثناء ضبط إرهابيين في المدينة

2 سبتمبر، 2021 12:05 ص
زر الذهاب إلى الأعلى