بالفيديو .. الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال العميد مسعود الضاوي المباحث الجنائية المرج تلقي القبض على مجرم هارب ومتورط في قضايا قتل وخطف بورشفانة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن جهاز المباحث الجنائية بمدينة المرج القبض على أحد المتورطين في اغتيال قائد ميداني في قوات الجيش الوطني آمر اللواء 26 مشاة .

وتأتي هذه الخطوة بناءاً على أوامر ضبط وإحضار من المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع لجهاز المباحث الجنائية فرع المرج بضبط تشكيل عصابي شارك في اغتيال العميد مسعود الضاوي ومرافقيه في 23 من شهر مايو 2019 قرب مدينة ترهونة .

وقال المتهم في اعترافاته إنه من مدينة ورشفانة، وقد شارك مع ستة آخرين في تنفيذ عملية اغتيال الضاوي ورفاقه باستخدام بنادق آلية، وفق ما أظهره مقطع فيديو منشور على صفحة “المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا” على “فيسبوك”.

وأضاف أن الاغتيال تم بأمر من محسن الكاني، وهو أحد قادة ما يسمى بـ”ميليشيات الكانيات” التي كانت تنشط بمدينة ترهونة .

كما أفاد بمشاركته في قتل سبعة أشخاص مكبلي الأيادي بمقر الدعم المركزي بترهونة، فضلا عن تورطه في قضايا خطف وطلب فدية بمنطقة ورشفانة .

وكان العميد مسعود الضاوي يشغل منصب آمر اللواء “26 مشاة”، وقد قتل مع ضابطين آخرين هما المقدم أنور علي منصور يحيى، والمقدم أحمد حمد الرياني في مايو 2019.