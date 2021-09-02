“المصالحة الوطنية والانتخابات” .. ملفات على طاولة المنفي والأمازيغ

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، وفداً من أمازيغ ليبيا ضم كل من عميد بلدية كاباو مراد مخلوف، وعميد بلدية يفرن حسين كافو، ورئيس المجلس الأعلى للأمازيغ، الهادي برقيق، ورئيس المجلس الأعلى الأباضي، محمد العزابي.

وبحث اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، مشاركة الأمازيغ، في مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي بهدف تحقيق الاستقرار، تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل .

وأكد وفد الأمازيغ، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، دعمه للمجلس في كل الخطوات المتخذة لتوحيد مؤسسات الدولة، ومشروع المصالحة الوطنية، ورغبته في المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة.

وأثنى المنفي على دور أمازيغ ليبيا، لرغبتهم الصادقة للمشاركة في المشاريع والبرامج التي تهدف لتحقيق الاستقرار، مؤكداً وقوفه على مسافة واحدة بين جميع الليبيين في كل المناطق.

وقدم وفد الأمازيغ دعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة المناطق الأمازيغية، تحقيقاً لمبدأ حق المواطنة، ودعماً لوحدة البلاد.