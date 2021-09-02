العباني يقدم مقترحًا لمشروع قانون الدوائر الانتخابية

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قدم عضو مجلس النواب محمد العباني مقترحًا لمشروع قانون الدوائر الانتخابية، والذي يشتمل على معيار توزيع المقاعد بالدوائر الانتخابية.

وأوضح العباني عبر حسابه على “فيسبوك” أن المقترح يشتمل على أن يكون المعيار الأول بشأن تحديد المقاعد بالدوائر الانتخابية، هو المعيار السكاني.

وتابع عضو مجلس النواب :”يشير المقترح إلى أن كل 30 ألف من سكان مراكز البلديات يكونوا ممثلين بمقعد واحد داخل البرلمان”.

ولفت العباني إلى أن المعيار الجغرافي، سيكون للمدن التي تبعد عن مراكز البلديات تخفيض عدد السكان وفق المعايير الآتية: (المدن التي تبعد من 30 إلى 50 كيلومترًا عن مراكز البلديات، يخفض المعيار السكاني لها بنسبة 20‎% بحيث يصبح 24000 نسمة”.

وأضاف عضو مجلس النواب :”أما المدن التي تبعد من 51 إلى 80 كيلومترًا عن مراكز البلديات، يخفض المعيار السكاني لها بنسبة 30‎% بحيث يصبح 21000 نسمة”.

وأشار إلى أن المدن التي تبعد من 81 إلى 100 كيلومترًا عن مراكز البلديات، يخفض المعيار السكاني لها بنسبة 40‎% بحيث يصبح 18000 نسمة.

وبخصوص المدن التي تبعد من 101 الى 150 كيلومترًا عن مراكز البلديات، قال العباني :”يخفض المعيار السكاني لها بنسبة 50‎% بحيث يصبح 15000 نسمة، أما المدن التي تبعد أكثر من 151 كيلومترًا عن مراكز البلديات، يكون المعيار السكاني فيها 10000 نسمة”.

وختم عضو مجلس النواب اقتراحه بأن المدن التي يقل عدد سكانها المسجلين بسجلها المدني عن 10000 نسمة تشارك أقرب مدن لها في التمثيل.