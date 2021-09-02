الدبيبة يخصص “1200” دينار لكل أسرة من سكان عشوائيات أبو سليم صرف "1200" دينار لكل عائلة شهريا ولمدة سنة واحدة بداية من شهر الجاري

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتخصيص سبعة ملايين و574 ألفا و400 دينار لمساعدة العائلات التي كانت تسكن المباني العشوائية في منطقة أبوسليم، والتي تمت إزالتها.

وقال القرار الذي حمل رقم 348 للعام 2021، صرف تلك المخصصات بواقع 1200 دينار لكل عائلة شهريا، ولمدة سنة واحدة، بداية من شهر سبتمبر الجاري، على أن يخصص المبلغ من صندوق جبر الضرر.

وتتولى بلدية أبوسليم صرف المبالغ وفق كشف مرفق في كتابها إلى الحكومة رقم 608، المؤرخ في 22 أغسطس الماضي، حسب القرار.