الحبري يبحث مع السفير الإسباني مسألة توحيد المصرف المركزي

2 سبتمبر، 2021 1:15 م
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الحبري والسفير الإسباني
الحبري والسفير الإسباني

أخبارليبيا24

بحث محافظ ليبيا المركزي المكلف علي الحبري، مع السفير الإسباني خافيير لاراشي، اليوم الخميس مسألة توحيد المصرف المركزي حسب تقرير المراجعة الدولية.

وناقش الحبري ولاراشي خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب المحافظ بمدينة بنغازي تطورات الأوضاع المصرفية في البلاد.

وقال السفير الإسباني إن مثل هذه الزيارات لشرق ليبيا ولقاء عدد من المسؤولين، من شأنها أن تعزز التعاون بين البلدين.

وأشار لاراشي إلى أن ليبيا تمتلك الخبرات والكفاءات في العديد من المجالات خصوصا الاقتصادية، والتي نطمح أن تتم الاستفادة منها المناطق الشرقية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل دعم المسار السياسي في ليبيا، والدور المهم الذي يمكن أن تقوم به إسبانيا لتعزيز الاستقرار، والانتخابات المقبلة 24 ديسمبر، إضافة إلى استئناف مشاريع التعاون بين البلدين، وتسهيل إجراءات السفر لليبيين.

2 سبتمبر، 2021 1:15 م
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