الجالي : بسبب “كورونا” قد يخرج الوضع عن السيطرة في طبرق

أخبارليبيا24- خاص

حذر مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي اليوم الخميس من خطورة الوضع الصحي في طبرق بسبب انتشار وباء كورونا بالمدينة.

وتخوف الجالي من خروج الوضع عن السيطرة لأن الوضع كارثي حسب قوله، وطالب الأمن بضرورة التعاون لمنع الزحام بمركز العزل داخل المركز الطبي.

وطالب الجهات المسؤولة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس والمساجد والمحلات والأسواق والمطاعم والحد من الاختلاط في المناسبات والمصارف ومواقع الازدحام.

وحث مدير عام مركز طبرق الطبي المواطنين بالإسراع بتلقي جرعات التطعيم الخاصة بكورونا، وشدد على قطاع الصحة ضرورة تشغيل العيادات المجمعة بالطاقة القصوى لتخفيف العبء والازدحام على المركز الطبي.

وتشهد مدينة طبرق والمناطق المحيطة بها انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا بسبب عدم اهتمام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامة إضافة إلى العزوف عن تلقي جرعات اللقاح ضد الفيروس.