الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية للعلوم الأمنية والاستراتيجية

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احتفل، اليوم الخميس، بمقر هيئة السيطرة بمنطقة الرجمة، بتخريج الدفعة الأولى، من منتسبي الأكاديمية العسكرية للعلوم الأمنية والإستراتيجية.

وأوضحت، إدارة التوجيه المعنوي، أن عدد الخريجين 35 ضابطا متدربا، وكانت مدة الدراسة سبعة أشهر، درسوا خلالها اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والإدارة للرفع من الكفاءة العلمية لمنتسبي القوات المسلحة.

وجرى الحفل، بحضور المفتش العام، الفريق ركن طيار صقر أدم الجروشي، ورئيس هيئة السيطرة، اللواء ركن عون الفرجاني، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، اللواء ركن خيري الصابري، إضافة إلى مديري الإدارات والهيئات بالقوات المسلحة.