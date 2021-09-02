أمريكا تكشف موقفها من ترشح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية

أخبار ليبيا 24

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود أن العالم لديه مشكلة في ترشُّح سيف الإسلام القذافي في انتخابات الرئاسة الليبية المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال هود، في تصريحات نشرتها شبكة الحرة الأمريكية، “من يترشح للانتخابات الليبية أمر يقرره الشعب الليبي، لكن كل العالم لديه مشكلة بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، فهو أحد مجرمي الحرب، يخضع لعقوبات أممية وأميركية”.

وفي مايو الماضي، أجرى الكاتب الصحفي بجريدة “نيويورك تايمز” الأمريكية، روبرت وورث، حوارا مع نجل القذافي، الذي أشار إلى ترتيبه للعودة إلى الساحة السياسية في ليبيا من جديد، واصفًا ما يحدث في البلاد بأنه “تخطى حدود الفشل” ليصل إلى “المهزلة”.

ونقل وورث أن سيف الإسلام بدا متحفظًا بشأن الحديث عن احتمالية ترشحه للرئاسة؛ إذ أنه يفضل البقاء في وضع الغموض بالنسبة لليبيين، وقال ضاحكا “لقد قضيتُ عشر سنوات بعيدا عن أنظار الليبيين.. عليك أن تعود إليهم خطوة خطوة، مثل راقصة تعر”، مضيفا، “عليك أن تلعب بعقولهم قليلا”.

وطلبت محكمة الجنائية الدولية عدة مرات تقديم سيف الإسلام إلى العدالة، كان آخرها في كلمة المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي، في 17 مايو الماضي، إذ ناشدت حكومة الوحدة الوطنية توقيفه، داعية سيف الإسلام إلى تقديم نفسه للسلطات الليبية.