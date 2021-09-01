21 عاماً على “صدمة” هدم النادي الأهلي في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمر اليوم الذكرى الـ 21 لهدم النادي الأهلي في بنغازي في عملية وصفت بجريمة العصر، كون أن رأس النظام السابق، معمر القذافي، أمر بتسوية كامل مرافق النادي على الأرض.

وفي ذكرى جريمة العصر، قال النادي الأهلي بنغازي في بيان له، اليوم الأربعاء، “قتلتم روحنا و فرحتنا و هدمتم كيان بنُيت أركانه من كفاح الأجداد بالخيل و البندقية، وجمعيةً نضالية أختارت اسم المختار منهجاً و عنواناً لها؛ كرهاً و جبراً أوقفت بتهمة انحيازها للوطن و شعبه”.

وتابع النادي الأهلي، “بجمعة الأول من سبتمبر من العام 2000م و على أصوات أذان صلاة الظهر، وقعت جريمة العصر؛ هُدمت الملاعب و المرافق و أعدم إرث يحاكي تاريخ عقود من الحضارة و التسيد و المجد؛ طوردت وسجنت الجماهير، و ضاقت مِرار عذاب أليم ترك أثر جسيم على من نجى منه و سلب روح البطل عبدالسلام القماطي، ظلماً وافتراءً أمام مرئ و مباركة الطغاة المتجبرين”.

يقول النادي في بيانه، “في مثل هذا اليوم مُنذ إحدى وعشرون عاما؛ فقدت بنغازي روحها ودخلت برقة في حداد وسط فرحة ورقص الشامتين؛ وعلناً وجهراً ولد نضال مقدس استمر لأربعة سنين؛ عاد به الكيان حياً عزيزاً من جديد، رغم كيد الظالمين”.

يضيف النادي، “بدعم الأنصار و تكافل الأبناء و بأبسط المقومات نفض الأهلي ركام الدمار و الغبار عن نفسه، متقلداً لمكانته من جديد سيداً لبرقة و ممثلاً لهويتها وتاريخها؛ ورغم أنف الصعاب والمكائد وافتعال الأزمات و سقطات مسؤولي الرياضة و السلطات الحاكمة؛ عاد الأهلي صلباً يصول ويجول مدن الوطن شرقاً و غرباً و جنوباّ ؛ أما وسطه ارتوى بدماء إثنى عشر روحاً من المشجعين؛ فرض عليهم السفر بعد أن قُفل ملعبهم بين ليلةً و ضحاها؛ لتكون غصةً ظلت لسنين”.

يتابع النادي، ا”ليوم الأهلي قائم بعزة و فخر يمضي في البناء و الإعمار و مساهم فعال في ضمد جراح الوطن و إرساء مبادئ الحداثة و التطور؛ بخطى ثابتة يسير بطموح وقوده دماء طاهرة وزكية وأجيال تلتها أجيال صنعت التاريخ وشرفت البلاد، في كافة المجالات كانت لها الريادة”.

واختتم الأهلي بيانه قائلا، “الأهلي باقي و سيبقى للأبد بتقاليده و إرثه المدفون داخل عامة الشعب ونخبها خالداً عبر تاريخ وحاضر ومستقبل الوطن؛ وأنتم إلى أسفل و أعمق نقطة في مزبلة التاريخ”.