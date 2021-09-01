وزراء يتنصلون من الانتخابات..المنقوش «الاستقرار أولًا» اللافي «الانتخابات قد تتأجل»

أخبارليبيا24- تقرير

منذ أن تسلمت حكومة الوحدة الوطنية زمام الأمور في البلاد، والإعلان عن أنها حكومة مؤقتة وظيفتها تسيير أمور البلاد حتى انتخابات 24 ديسمبر للعام الجاري، شكك الكثير في قدرة أو رغبة هذه الحكومة في تسليم مهامها في ذلك الوقت المنتظر.

عزا بعض المحللين والخبراء السياسيين عدم إمكانية حكومة الوحدة الوطنية التسليم في 24 ديسمبر إلى فشل الحكومة في تنفيذ أبسط الملفات فما بالك بملف الانتخابات الملف الأصعب، فيما قال آخرون إنه لا رغبة للحكومة في التسليم في موعد الانتخابات وتسعى لإطالة مدتها بشتى الطرق.

وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش قالت في مؤتمر صحفي في الجزائر أمس الثلاثاء :”إن الاستقرار أولوية؛ لابد أن تستقر ليبيا حتى يكون هناك انتخابات، ولا يجب أن تكون الانتخابات أولوية عن الاستقرار”.

ولمحت المنقوش في المؤتمر الصحفي إلى احتمالية وقوع حرب أهلية في حال عدم وجود ضمانات للقبول بنتائج الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر.

هذه ليست التصريحات الرسمية الأولى التي تصدر عن وزير ليبي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، هذه التصريحات سبقها تصريح لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي المدير السابق لقناة النبأ التي دعمت مجلسي شورى ثوار بنغازي ودرنة، حيث قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي :”إن الانتخابات قد تتأخر في ديسمبر، إذا لم يتم الاتفاق على قاعدة دستورية بحلول أوائل الشهر المقبل”. وكان اللافي يستشهد بمعلومات قدمتها المفوضية العليا للانتخابات، قائلاً: “إذا لم يتم إصدار الإطار القانوني بحلول بداية سبتمبر، فستكون هناك مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.

ويرفض الشعب الليبي “المحتقن” من صعوبة الأوضاع المعيشية في هذه الفترة كل التلويح بتأجيل الانتخابات التي ينتظرونها لأنهم يروا أنه قد يكون فيها خلاصهم من هذا الوضع الذي أقل ما يقال عنه “إنه بائس”.

وكانت أحزابًا وتكتلات وقوى سياسية ليبية، حذرت أمس الإثنين، من عواقب محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية المتزامنة، وتبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام إدارة الدولة.

وأكدت الأحزاب والتكتلات والقوى السياسية الليبية في بيان لها تحصلت “أخبارليبيا 24″ على نسخة منه أنها تتابع بقلق وحذر شديدين محاولات عرقلة وتعطيل الانتخابات، وتأخير إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وشددت الأحزاب والتكتلات والقوى السياسية أنه لا شرعية للأجسام التنفيذية والتشريعية (والرقابية الحالية) باعتبارها منتهية (قانونا)، وأن ثقة الشعب الليبي بها قد فُقدت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد ديسمبر المقبل. في حين قال عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، إن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، رغم محاولات عرقلتها.

وقال أمغيب، عبر حسابه بموقع فيسبوك، “إن الأمور حسمت والانتخابات سوف تكون في موعدها المحدد”.

وتابع عضو مجلس النواب، “كل المحاولات التي تقودها بعض الأطراف من أجل تأجيل الانتخابات أو عرقلتها لن يكتب لها النجاح”، واستطرد أمغيب قائلا :”قضي الأمر الذي فيه تستفتيان”.