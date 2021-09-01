مصر تجدد حرصها على دعم حكومة الوحدة الوطنية

أخبار ليبيا 24

جدَّد القائم بأعمال السفير المصري في ليبيا، تامر مصطفى، حرص بلاده على تقديم كل أوجه الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، وبحث السُبل لتعزيز وفتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين.

وبحسب بيان الحكومة، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم، مع القائم بالأعمال لسفارة مصر لدى ليبيا؛ إذ أكد الدبيبة، على عمق العلاقات بين البلدين.

كما بحث اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.