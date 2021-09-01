مدير مركز طبرق الطبي: نتخوف من انتشار كورونا مع العزوف عن التطعيمات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدى مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي اليوم الأربعاء تخوفه من انتشار فيروس كورونا وسط عزوف المواطنين عن تلقي التطعيمات.

وأضاف الجالي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن من أكبر المشاكل التي تواجه المركز أثناء تفشي كورونا انقطاع التيار الكهربائي ونقص الأكسجين، إضافة إلى عدم التنظيم في استقبال المرضى بيننا وبين المستشفيات القروية المحيطة بالمدينة.

وشدد مدير عام المركز على ضرورة إيجاد بدائل لتغذية المركز الطبي بالكهرباء، مؤكدًا أن المولدات الموجودة بالمركز قد لا تؤدي دورها على الوجه الأكمل والحاجة للكهرباء العامة مهم للمركز ولا استغناء عنها.

وذكر الجالي أن غياب الأمن أصبح أيضًا من المعضلات التي تواجه المركز مع المواطنين والاعتداءات المتكررة على المركز وعلى الأطقم الطبية.

ودعا مدير المركز شركة الكهرباء حل المشاكل الكهربائية التي تعترض مصنع الأكسجين بمنطقة باب الزيتون المصدر الوحيد، لافتًا إلى أن قسم العزل أصبح يعمل بكامل طاقته في كل الساعات.

وتابع الجالي :”نتخوف من زيادة الإصابات ونتخوف أن يستغل بقية المركز لاستقبال الحالات، وأطلب من كل قطاعات الصحة بالمدينة التعاون معنا، ويجب دعم قسم العزل والعاملين فيه بكل ما يحتاج”.