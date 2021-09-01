عقب اجتماعه مع آمر لواء طارق بن زياد .. الدبيبة يلتقي “الحصان” بديوان رئاسة الوزراء

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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بديوان رئاسة الوزراء، آمر منطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط التابعين للمنطقة، بمشاركة القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166.

وتابع رئيس الحكومة، خلال اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء الترتيبات الأمنية، المتخذة من قبل المنطقة العسكرية لتأمين خط النهر الصناعي.

وأصدر رئيس الحكومة، تعليماته بضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لتأمين خطوط النهر الصناعي.

يشار إلى أن آمر لواء طارق بن زياد المعزز، العقيد عمر أمراجع حسن الجديد، اجتمع مع القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، في منطقة الشويرف، الأسبوع الماضي، بهدف التنسيق بينمهما بشأن لتأمين الطريق الرابط بين الشويرف والسدادة فيما يعرف بـ”طريق النهر”، من أجل حماية حركة المرور وإيصال الوقود والمواد الأساسية للجنوب، فيما لم تعلق أي جهة رسمية على اللقاء حتى الآن، رغم الصور المتداولة والمتناقلة عبر وسائل الإعلام.

وتداولت وسائل إعلام محلية، الخميس الماضي، صورة خطاب، موجه من العقيد عمر أمراجع، آمر لواء طارق بن زياد المعزز، إلى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، يقترح فيه تشكيل قوة مشتركة مع منطقة مصراتة لتأمين الطريق الرابط بين الشويرف والسدادة فيما يعرف بـ«طريق النهر»، والذي نفاه اللواء أحمد المسماري جملة وتفصيلاً.