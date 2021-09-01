عقب لقائه “حفتر” .. سفير إسبانيا يبحث الأوضاع في ليبيا مع “صالح” اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” السفير الأسباني لدى ليبيا “خافيير لاراشي ” صباح اليوم الأربعاء بمكتبه في مدينة القبة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، بما فيها ملفات الانتخابات، وخروج القوات الأجنبية، والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، التقى في مكتبه بمقرّ القيادة العامة بالرجمة، أمس الثلاثاء، السفير الأسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي والوفد المُرافق له.

ورحب المشير بالسفير خافيير لاراشي مشددُا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدور الذي تلعبه إسبانيا مع المجتمع الدولي لإرثاء الاستقرار في ليبيا.