رئيس مركز العزل في سرت يشتكي من نقص الأكسجين

أخبار ليبيا24

أعرب، رئيس مركز العزل في سرت، الدكتور عبدالله الأحول، اليوم الأربعاء، عن خشيته من قوع كارثة إنسانية نتيجة عدم توفر الأكسجين الطبي بكمية كافية.

وأكد الأحول، في تصريح لأخبار ليبيا24، أن المركز يواجه مشكلة في نقص الأكسجين ويحتاج إلى دعم عاجل.

كما أكد الأحوال، تزايد حالات الإصابة بكورونا، لافتًا إلى أن الحالات المتأزمة تحتاج للأكسجين على مدار اليوم.

وقال الأحول، إن الاكسجين يتم جلبه من مصراتة عبر سيارات النقل، مشيرًا إلى وجود مصنع أكسجين واحد في سرت ينتج 3 أسطوانات في الساعة، لكن ما ينتجه من الأكسجين رديء وغير طبي.

وأضاف، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة بالخصوص، وهم في انتظار ردها.

وطالب الأحول، المواطنين الذين قاموا باستعارة أسطوانة أكسجين لمصاب عزل نفسه في المنزل، وتعافت صحته بأن يرجع الأسطوانة إلى مركز العزل كواجب أنساني ووطني.

كما دعا أي شخص ظهرت عليه أعراض كورونا بالتوجه الفوري لقسم الفلترة بمجمع العيادات.