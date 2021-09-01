تدشين بئر غازي جديد بحقل الساحل بسواعد ليبية

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دشن حقل الساحل، التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بئرًا جديدة تبلغ قدرته الإنتاجية اليومية نحو 5.5 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

واحتــفلت مراقبة حقلي الساحل والإرادة بافتتاح البئر التطويري الجديد (O-23) بحقل الساحل ضمن توصية الدراسة المكمنية بشأن الحفر البيني لزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضحت شركة سرت، أنه قد تم ربط البئر بمنظومة إنتاج معمل غاز حقل الساحل ليتم ضخه عبر خط 30 بوصة إلى محطة كبس الغاز بمرسى البريقة.

ونقلت الشركة، عن مراقب حقلي الساحل والإرادة المكلف، عبدالكريم محمد القمودي، أن هناك مساعٍ لربط آبار شمال غرب حقل الإرادة، بمنظومة إنتاج حقل الإرادة وكذلك حفر البئر (H-14) بحقل الإرادة وحفر البئر (O-24) بحقل الساحل ليزيد من معدلات إنتاج الغاز بالشركة.

وأكد القمودي، أن ربط البئر على الإنتاج تم تنفيذه بسواعد الشباب الوطني بكفاءة عالية، محييًا جهودهم وتفانيهم في أداء عملهم.