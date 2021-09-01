بعثة ليبيا في الألعاب البارالمبية تزور السفارة الليبي بطوكيو

ليبيا تشارك بألعاب البارالمبية طوكيو بألعاب "البارتكواندو ودفع الجله"

1 سبتمبر، 2021 10:40 ص
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الألعاب البارالمبية
الألعاب البارالمبية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

زارت بعثة ليبيا المشاركة بألعاب البارالمبية “لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة” بطوكيو يوم أمس الثلاثاء مقر السفارة الليبية بطوكيو .

وجاءت الزيارة في إطار البرنامج العام للبعثة، وقدم “طارق الواعر” الملحق البارأولمبي للبعثة، و”محمد خليفة” رئيس البعثة درع باسم اللجنة البارألمبية الليبية للقائم بإعمال السفارة الليبية بطوكيو .

وجاء التكريم بعد المجهودات التي تمت  لتسهيل عمل  البعثة خلال تواجدها في طوكيو  .

وتشارك ليبيا بألعاب البارألمبية طوكيو 2020 بعدد أثنين من الرياضيين بألعاب البارتكواندو ودفع الجله، والتي سوف تكون أيام الثالثه والرابع من شهر سبتمبر الحالي .

1 سبتمبر، 2021 10:40 ص
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