النائب العام يجتمع لبحث ملف الهجرة

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عقد، النائب العام الصديق الصور، اجتماعا مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ورؤساء النيابات الابتدائية في إجدابيا والكفرة والعجيلات وبني وليد والزاوية وغريان وسبها وشمال طرابلس، وكذلك مديرو نيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية بتلك النيابات.

وذكر مكتب النائب العام، أن الاجتماع تناول ملف الهجرة غير الشرعية وتداعيات تنامي ظاهرة تنظيمها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

وأفاد المكتب، أن النائب العام أشار إلى التحقيقات التي انجزتها النيابة العامة وأظهرت في معرضها مؤشرات تأكد له من خلالها تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية على نطاق واسع لأجل تحقيق منافع مادية غير مشروعة من قبل القائمين عليها.

وأضاف، بأن النائب العام أكد أن نشاط الجمعيات والمنظمات القائمة على تنظيم عمليات الهجرة قد استطال ليشمل أنماط أخرى من السلوك الآثم أخصها الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية وغسل الأموال وتمويل التنظيمات المحظورة.

وقال المكتب، إن الصور تطرق إلى حرص المنظمات والجمعيات العاملة داخليا على نسج شبكة ارتباط مع مجموعات أخرى يوصف نشاطها بـ “عبر الوطني”؛ معتبرا أن آلية عمل تلك المجموعات بهذه الطريقة يتطلب من وكلائه رفع نسق العمل بحيث تكون التحقيقات المجراة بمعرفتهم موصوفة بالدقة وترمي إلى التعمق في فهم أوجه الارتباط بين المجموعات القائمة على تنظيم الفعل المجرم للوقوف على نتائج تساهم في انجاز التحقيقات المتعلقة بالتدفقات المالية والأنماط التي تتخذها الجماعات لتمويه مصدر التدفقات بسرعة ونجاح.

وأضاف المكتب، أن النائب العام ذكر، أن التقارير والبلاغات المعروضة على مكتبه تشير إلى إحجام عناصر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن القيام بالواجبات المسندة إليهم، مشددًا ضرورة اتخاذ القائمين على الجهاز، إجراءات عاجلة وناجزة لفرض الالتزام بموجبات الوظيفة العامة.