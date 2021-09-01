الصحة تشرع في تجهيز مجمعا للتطعيم ضد كورونا في سبها        

1 سبتمبر، 2021 5:03 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة، بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، عن قرب تجهيز مجمع للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمركز الصم والبكم بسبها.

وبحسب بيان وزارة الصحة بـ فيسبوك، أن التجهيزات تأتي في إطار استمرار التوسعة التي أعلنت عنها لبرنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا، التي استهدفت مدن طرابلس  بنغازي ومصراتة.

وأشار البيان إلى أن مركز التطعيم سيجهز بأحدث المواصفات العالمية، كما سيحتوي 40 حجرة للتطعيم، وحجرتين للكشف، وحجرتين لأخذ المسحة، ومنظومة لأخذ رقم الانتظار، وكاميرا حرارية، و4 غرف خاصة بالعناصر الطبية، بالإضافة إلى مرافق خدمية.

وكانت قد افتتحت وزارة الصحة  مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية، ومركز تطعيم في مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي، ومجمع للتطعيم في معرض مصراتة الدولي.

1 سبتمبر، 2021 5:03 م
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