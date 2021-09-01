التبو يطالبون الدبيبة بتوفير الخدمات ببعض المناطق بالكفرة

1 سبتمبر، 2021 7:32 م
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ليبيا- رئيس الحكومة يجتمع بوفد من التبو

أخبار ليبيا24

عرض، وفد ضم مجالس الحكماء والشورى ولجنة الأزمة من مكون التبو في ليبيا، على رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، المشاكل الخدمية التي تعانيها مناطقهم وبعض الاحتياجات الأساسية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن الوفد المكون من ممثلين عن مناطق، الشورى والقدرفي وربيانة، طالب الحكومة بضرورة المباشرة في إنشاء مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمنطقة ربيانة.

وذكر المكتب، أن الوفد عبر عن تقديره لمجهودات الحكومة لتعزيز الوحدة الوطنية والوئام بين مختلف الأطراف،

وأضاف، كما عبر الوفد عن تقديرهم كونها أول حكومة منذ سنة 2011 ترسل وفدًا حكوميًا لزيارة منطقة ربيانة، التي تبعد 150 كم عن مدينة الكفرة في الجنوب الشرقي من ليبيا.

1 سبتمبر، 2021 7:32 م
14

فرج الجالي

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