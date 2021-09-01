إنفوغرافيك| ما هو قانون 12/1 الذي تعتمد عليه حكومة الدبيبة في الصرف؟

1 سبتمبر، 2021 3:26 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– طلب مجلس النواب من الحكومة الصرف بـ (12/1)

– المادة 178 من القانون الليبي تتيح للحكومة الصرف من ميزانية العام السابق

– القانون يسمح الصرف حتى إصدار قانون الميزانية العامة 2021

– في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس (12/1)

– الصرف يتم بموجب مرسوم رئاسي فيما تعلق بالمرتبات وما فحكمها والمصروفات العمومية

– الصرف يتم وفق القانون المالي للدولة

– قانون 12/1  يعني الصرف في مقدار قسمة مخصص القطاع في آخر ميزانية معتمدة على 12

– لا يصرف منه إلا فيما يخص البابين الأول والثاني

1 سبتمبر، 2021 3:26 م
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إنفوغرافيك| ما ورد في تقرير المحاسبة 2020 عن وزارة الدفاع (الجزء الأول)

30 أغسطس، 2021 2:37 م
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

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