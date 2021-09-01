إنفوغرافيك| ما هو قانون 12/1 الذي تعتمد عليه حكومة الدبيبة في الصرف؟
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– طلب مجلس النواب من الحكومة الصرف بـ (12/1)
– المادة 178 من القانون الليبي تتيح للحكومة الصرف من ميزانية العام السابق
– القانون يسمح الصرف حتى إصدار قانون الميزانية العامة 2021
– في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس (12/1)
– الصرف يتم بموجب مرسوم رئاسي فيما تعلق بالمرتبات وما فحكمها والمصروفات العمومية
– الصرف يتم وفق القانون المالي للدولة
– قانون 12/1 يعني الصرف في مقدار قسمة مخصص القطاع في آخر ميزانية معتمدة على 12
– لا يصرف منه إلا فيما يخص البابين الأول والثاني