إنفوغرافيك| ما هو قانون 12/1 الذي تعتمد عليه حكومة الدبيبة في الصرف؟

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– طلب مجلس النواب من الحكومة الصرف بـ (12/1)

– المادة 178 من القانون الليبي تتيح للحكومة الصرف من ميزانية العام السابق

– القانون يسمح الصرف حتى إصدار قانون الميزانية العامة 2021

– في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس (12/1)

– الصرف يتم بموجب مرسوم رئاسي فيما تعلق بالمرتبات وما فحكمها والمصروفات العمومية

– الصرف يتم وفق القانون المالي للدولة

– قانون 12/1 يعني الصرف في مقدار قسمة مخصص القطاع في آخر ميزانية معتمدة على 12

– لا يصرف منه إلا فيما يخص البابين الأول والثاني