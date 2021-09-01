إنفوغرافيك | دعوى أعضاء بهيئة صياغة الدستور ضد صالح والمشري وآخرون

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

رفع أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور دعوى أمام محكمة استئناف طرابلس ضد:

رئيس المجلس الرئاسي

رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس الدولة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية

المفوضية العليا للانتخابات

رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

مطالب الدعوى:

إلزامهم بالتوقف عن اتخاذ أي إجراء يمس بحق الشعب في تقرير مصيره

الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمهام مندوب الأمين العام للبعثة

عدم التدخل في الشأن الليبي

إلزام المطعون فيهم الخمسة بإصدار التشريعات لإكمال المسار التأسيسي

الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة

إلزام مندوب البعثة بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن

عدم تجاوز اختصاصاته بدعم الأجسام السياسية في ليبيا