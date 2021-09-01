إنفوغرافيك | دعوى أعضاء بهيئة صياغة الدستور ضد صالح والمشري وآخرون
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
رفع أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور دعوى أمام محكمة استئناف طرابلس ضد:
رئيس المجلس الرئاسي
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس الدولة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية
المفوضية العليا للانتخابات
رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
مطالب الدعوى:
إلزامهم بالتوقف عن اتخاذ أي إجراء يمس بحق الشعب في تقرير مصيره
الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمهام مندوب الأمين العام للبعثة
عدم التدخل في الشأن الليبي
إلزام المطعون فيهم الخمسة بإصدار التشريعات لإكمال المسار التأسيسي
الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة
إلزام مندوب البعثة بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن
عدم تجاوز اختصاصاته بدعم الأجسام السياسية في ليبيا