إجراءات احترازية في طبرق للحد من كورونا من بينها عدم إقامة صلاة الجمعة

أخبار ليبيا 24-خاص

قررت بلدية طبرق، اليوم الأربعاء، تطبيق عدة إجراءات احترازية لمدة أسبوع جراء ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقررت البلدية، في اجتماع عقده عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم مع القطاعات الصحية والأمنية، إغلاق المساجد يوم الجمعة القادمة وعدم إقامة صلاة الجمعة، حتى تتضح الرؤية.

كما تقرر، إغلاق صالات الأفراح ومنع المآتم لمدة أسبوع، وكذلك المقاهي العامة، وعلى المطاعم تسليم الزبون الوجبة وتناولها خارج المطعم، وإغلاق سوق الجمعة لحين اشعار آخر.

وفرضت البلدية، إلزام أصحاب المحلات الكبيرة عدم السماح لأي زبون بالدخول إلى المحل بدون كمامة وعند ضبط الزبون بدون كمامة يخالف صاحب المحل.

وطالبت البلدية، إدارة الخدمات الصحية بتقديم التطعيمات في الميادين وحث المواطنين على أخذ اللقاحات.