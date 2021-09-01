آمر فرع التوجيه المعنوي بسرت يزور جهاز البحث الجنائي

تكريم منتسبي جهاز البحث الجنائي لتأمينهم مدينة سرت وضبط المجرمين

1 سبتمبر، 2021 9:26 ص
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البحث الجنائي سرت
البحث الجنائي سرت

أخبار ليبيا 24

زار آمر فرع التوجيه المعنوي بسرت، التابع للقيادة العامة، جهاز البحث الجنائي فرع سرت أمس الثلاثاء.

ووفقا لما ذكره بيان صادر عن جهاز التوجيه المعنوي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، فإن الهدف من الزيارة، هو الرفع من الروح المعنوية لمنتسبي الجهاز وتكريمهم بمنحهم شهادة شكر وتقدير لما يقومون به من أعمال وجهود قيمة وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية فى تأمين المدينة وضبط المجرمين.

ووجه الجهاز في بيان التحية لرجال البحث الجنائي لما يقدمون من مجهودات لفرض الأمن بالمدينة .

1 سبتمبر، 2021 9:26 ص
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