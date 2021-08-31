وصول محرقة نفايات طبية متكاملة إلى غريان

أخبارليبيا24- خاص

أعلن عميد بلدية غريان يوسف بديري اليوم الثلاثاء عن وصول محرقة نفايات طبية متكاملة إلى المدينة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”.

وقال بديري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن محرقة النفايات الطبية التي تسلمناها ستحل مشكلة متفاقمة لسنوات طويلة في مستشفى غريان التعليمي وعلى مستوى المدينة بالكامل ومرافقها الصحية.

وأوضح عميد البلدية أن هذه المحرقة جاءت في إطار تعاون المجلس البلدي مع كافة الجهات المانحة المحلية والدولية وفق القانون والإجراءات المتبعة لدي الحكومة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبعد جهود متواصلة لعرض أهم الاحتياجات التي تحتاجها البلدية.