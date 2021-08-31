مهاجر مصري يروي تفاصيل رحلة الموت من الشرقية إلى الطريق الصحراوي الليبي

أخبارليبيا24- خاص

وقع الأحد شرق منطقة “العزيات” التي تبعد عن التميمي حوالي 40 كم إلى الغرب حادث انقلاب سيارة مهاجرين مصريين ووفاة خمسة مهاجرين ونجاة 9 آخرين.

مراسل “أخبارليبيا24″ في طبرق التقى المهاجرين الجرحى بالمركز الطبي في المدينة وتحدث لأحد الناجين من الحادث الذي وصف بالمروع حيث روى تفاصيل رحلة الموت من محافظة الشرقية حتى انقلاب السيارة بمنطقة العزيات.

الناجي من ذلك الحادث يدعى محمد ويبلغ من العمر 33 عام من محافظة الشرقية، ظروف محمد لا تختلف على ظروف بقية المهاجرين الجرحى الموجودين بمركز طبرق الطبي أو من فقد حياته خلال هذه الرحلة.

يقول محمد :”عن طريق الأصدقاء في الشرقية أعطوني اسم مهرب بمنطقة السلوم اسمه (يوسف) اتصلت به واتفقت معه على مبلغ 23 ألف جنيه مصري أسلمها له في منطقة أمساعد بعد عبور الحدود الليبية المصرية”.

يتابع المهاجر :”يوسف أخذ مني المبلغ وهرب ولم يفي بوعده معي، وعندما وصلت إلى أمساعد اتصلت بقريبي في طرابلس حيث وجهتي وطلبت منه مبلغ مالي فقال لي عندما تصل إلى طرابلس سوف أدفع لك المبلغ المطلوب”.

ويضيف المهاجر الناجي من ذلك الحادث :”وضعونا في مخزن للهجرة في أمساعد ثم نقلونا إلى مخزن في طبرق ثم وصلنا إلى بيت مهجور على شاطئ البحر ولم أعرف هذه المنطقة، وكان الأكل الذي يقدم لنا رغيف خبز وماء ملوث لا يصلح للشرب”.

ويقول محمد :”جاءتنا سيارة يقودها شاب ليبي لينقلنا إلى بنغازي، السيارة كان نوعها تويوتا خاصة بنقل الركاب وتم إزالة الكراسي وتم حشرنا داخل السيارة وعددنا 14 مهاجرًا من محافظات مختلفة”.

ويتابع المهاجر في رواية تفاصيل تلك الرحلة :”انطلقت السيارة مسرعة وانفجر بها إطار وانقلبت وجاء أقارب السائق وهرب وتركنا نسبح في دمائنا ومات من مات وجرح من جرح”.

ويؤكد بالقول :”وجدنا أنفسنا في هذا المستشفى بمدينة طبرق ونحن رهن التحقيق من الجهات الأمنية ولا نعرف مصيرنا هل سنبقى في ليبيا أم سيتم ترحيلنا إلى مصر”.

ويختتم محمد حديثه :”لم أشعر بالغربة داخل المستشفى الذي أجد فيه العناية الكاملة كذلك الاهتمام من رجال الأمن والمعاملة الحسنة من الجميع”.