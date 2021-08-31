مصادر تكشف لـ”أخبارليبيا24″ تفاصيل اختطاف فتاة في بني وليد

31 أغسطس، 2021 9:37 م
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اختطاف فتاة_بني وليد
اختطاف فتاة_بني وليد

أخبارليبيا24- خاص

كشفت مصادر محلية وأمنية متطابقة تفاصيل خطف مواطنة مصرية في مدينة بني وليد جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المصادر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن والدة الفتاة قدمت بلاغاً للسلطات الأمنية عن خطف ابنتها وطلب فدية مالية من قبل خاطفيها، بعد وردود اتصال إليها من هاتف ابنتها المختطفة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن السيدة كانت داخل محل وابنتها تنتظر خارج المحل، واختفت الفتاة فجأة ومن ثم ورد اتصال إلى والداتها من الخاطفين يطلبون فدية مالية تقدر بحوالي 30 ألف دينار، مشيرة إلى أن السيارة التي يستقلونها “كيا” بيضاء اللون.

وأضافت المصادر، أن السلطات الأمنية باشرت التحقيقات فوراً في الواقعة، خصوصاً بعد تضارب رواية الشهود العيان حول خطفها.

31 أغسطس، 2021 9:37 م
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