ليبيا ليست أرض الإرهابيين..إرهابيون آخرون طردوا

أخبارليبيا24- تقرير

أعلنت نيجيريا في 15 أغسطس الجاري أنها قامت بإرجاع 22 من أفراد عائلات أعضاء سابقين مشتبه بهم في داعش قتلوا في ليبيا، بالإضافة إلى أطفالهم.

وذكرت صحيفة “أفريكا دايلي نيوز” أن هؤلاء الأفراد كانوا ضمن مجموعة يقدر عددها بـ 101 نيجيريًا تقطعت بهم السبل في ليبيا وقد تم إرجاعهم بنجاح، بحسب الصحيفة.

شهدت ليبيا على مدى السنوات الماضية توافد أعداد كبيرة من الإرهابين من عدة جنسيات مختلفة، كان للأفارقة نصيب كبير وخصوصًا للجماعات المتمركزة في الجنوب الليبي في الصحراء والأودية والكهوف.

ومعلوم أن الإرهاب مترابط وغير محصور بالحدود الدولية حيث يتنقل الإرهابيين بين الدول بحثًا عن الملاذ الآمن عقب كل أعمال ملاحقة ومطاردة، حيث أصبح هذا هو مصيرهم الملاحقة والهروب والاختباء بعد تفاخرهم بجرائمهم وأعدادهم وقوتهم.

عناصر “داعش” القتلى

وذكر رئيس هيئة الإعلام والعلاقات العامة والبروتوكولات، عبد الرحمن بالوغون – بحسب الصحيفة – أن عدد 22 فردًا هم من أفراد عائلات العناصر القتلى التابعين لتنظيم الدولة الإرهابية (داعش).

وأضاف بالوغون أنه تم استقبال العائدين من قبل مسؤولي وزارة الخارجية ومركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، والوكالة الوطنية لإنفاذ قانون المخدرات، والوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، وإدارة خدمة الدولة، دائرة الهجرة النيجيرية، وصحة الميناء.

وتسعى التنظيمات الإرهابية إلى خلق الفوضى في ليبيا حيث استمرار الفوضى وغياب أجهزة الدولة لاسيما الأمنية يعني استمرار تواجدها وسيطرتها، إلا أن القوات المسلحة الليبية مدعومة من الشعب الليبي حطمت أحلام الإرهابيين وأبطلت مخططاتهم.

ولم تكن ليبيا يومًا حاضنة للجماعات الإرهابية، فقد رفض الشعب الليبي تواجدها وانتفض مساندًا الجيش الليبي حتى تم تحرير المدن من قبضتها، وتتواصل أعمال الملاحقة والمطاردة لعناصر الإرهاب الهاربين ولن تتوقف حتى يتم تطهير ليبيا كافة من نجاستهم وخبثهم.