في خطوة تهدف لمعالجة أزمة الخطابات .. البيوضي: الدبيبة يدرس زيارة تونس

أخبار ليبيا 24

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، اليوم الثلاثاء، إن مصادر مطلعة كشفت عن قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بزيارة مرتقبة الأربعاء المقبل، إلى تونس للقاء رئيسها قيس سعيد، في خطوة تهدف لمعالجة أزمة الخطابات والركون للتهدئة.

وأوضح البيوضي، عبر حسابه على فيسبوك “بعد تصعيده ضد تونس وقبيل انتهاء أعمال مؤتمر دول الجوار، الذي سيؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، مصادر تتحدث عن زيارة مرتقبة الأربعاء سيقوم بها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لتونس”.

ولفت إلى أن الدبيبة سيلتقي رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في خطوة تهدف لمعالجة أزمة الخطابات والركون للتهدئة وتفهم الموقف الرسمي التونسي.

وأوضح البيوضي، أن الزيارة تأتي سعيا لفتح الحدود والأجواء بين البلدين .

يشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، هاجم السلطات التونسية، بعد اتهام الأخيرة لبلاده أنها “تصدر الإرهاب إلى تونس”.

وأكد الدبيبة في كلمة للشعب الليبي ،الجمعة الماضية، في رده على تلك الاتهامات “أن الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر ولا يقبل اتهامه بالإرهاب”.

وتسببت الاتهامات المتبادلة بين البلدين لحالة رد وتراشق واتهامات متبادلة بين نشطاء مواقع التواصل من البلدين، وسط دعوات من نشطاء آخرين لتحكيم لغة التفاهم وتقليص حجم الخلاف والتراشق.

وذكر الدبيبة أنه أرسل وفدا إلى تونس لتوضيح الموقف الليبي، مشددا على أن الحكومة تسعى لبناء علاقات طيبة مع دول الجوار.

وأضاف “بعض الدول الجارة اتهمتنا بأننا إرهابيون.. لكن العشرة آلاف إرهابي الذين دخلوا بلادنا من أين أتوا؟ أنتم الذين جلبتموهم لنا.. الإرهاب جاءنا من الخارج وخصوصا في بعض الدول الجارة”.