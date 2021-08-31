شغب ومظاهرات لمرتزقة سوريين في طرابلس احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم

أخبارليبيا24

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لإعداد من المرتزقة السوريين الغاضبين احتجاجا على عدم سداد مرتباتهم المتأخرة منذ فبراير 2021.

وأكد مصدر مطلع أن المرتزقة المتظاهرين من فرقتي ” المعتصم والسلطان مراد” المواليتين لتركيا من أمام معسكر اليرموك “معسكر الحمزات” خرجوا أمام المعسكر احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم والتي يتقاضونها من الخزينة الليبية “وزارة الدفاع طرابلس” بقيمة تزيد عن 600 دولار شهريا.

وأوضح المصدر أن المرتزقة السوريين قاموا بأعمال شغب من إغلاق الطريق وإشعال النيران وتكسير السيارات، لافتًا إلى البعض منهم لا يرتدي من الملابس إلا سروال قصير “شرت”.

ولفت المصدر إلى أن بعض الحسابات الإلكترونية التابعة للسوريين نشرت في وقت سابق مقاطع مرئية، لأعداد كبيرة من المرتزقة الغاضبين من داخل معسكر اليرموك.

وأفاد المصدر أن المرتزقة طالبوا بزيادة مرتباتهم الشهرية وفي حال عدم سداد رواتبهم سيتم إقفال الطرق والشوارع في منطقة سوق الخميس في طرابلس.