سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا يطالب بمعاقبة معرقلي السلام هوبتون : بريطانيا مستمرة رفقة شركائها في مراقبة التطورات عن كثب

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طالب السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، بمعاقبة معرقلي عملية السلام في ليبيا عبر اتخاذ التدابير الدولية اللازمة لذلك.

وقال هوبتون، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات الليبية المقبلة ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو استقرار ليبيا.

وأضاف هوبتون الذي يستعد لإنهاء مهامه كسفيرًا لبلاده لدى ليبيا إن المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، مطالبا بالاتحاد لمساعدة ليبيا على استعادة سيادتها الكاملة.

وتابع أنه على القادة الليبيين والحكومة تحمل مسؤولية توفير الخدمات للمواطنين، ودعم سيادة القانون، وقيادة جهود المصالحة مضيفا قبل تسليم مهامه أن بلاده مستمرة رفقة شركائها الدوليين، في مراقبة التطورات عن كثب.