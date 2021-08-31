دغيم: بعض الدول لا تريد حل الأزمة ولهذا السبب قاطعت النواب دغيم: الأوضاع في ليبيا قد تتفجر في أية لحظة

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أكد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن بعض الدول المتداخلة في الأزمة الليبية لا تريد حل الأزمة بشكل سريع، كما أن أداء البعثة الأممية يؤكد هذه الرغبة، وهو ما قد يفجر الأوضاع في أية لحظة .

دغيم طالب في لقاء مع قناة الأحرار الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسليمين الإرهابية، إنه يجب دعم مخرجات اجتماعات الغردقة للاستفتاء على الدستور بنظام الأقاليم، وفتح مسودة الدستور ومعالجتها.

وشدد على ضرورة تكوين حكومة ائتلافية تشرك جميع الأطراف المؤثرة لمعالجة كافة الملفات العالقة، مشيرًا إلى أنه قاطع جلسات مجلس النواب منذ سنتين، وذلك بسبب سوء التعاطي مع بعض القضايا.