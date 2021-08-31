دعوى قضائية ضد صالح والمنفي وكوبيش والدبيبة والسايح والمشري

31 أغسطس، 2021 9:54 م
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نادية عمران
نادية عمران

أخبارليبيا24

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران أعضاء من الهيئة رفعوا دعوى أمام محكمة استئناف طرابلس ضد رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية العليا للانتخابات، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأوضحت عمران أن الدعوى للمطالبة بالحكم بصورة مستعجلة بإلزام هذه الأجسام بالتوقف عن اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بحق الشعب الليبي في تقرير مصيره في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته هيئة منتخبة.

وتابعت أن الدعوى كذلك للمطالبة بإلزام المطعون فيهم بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بداية من القرار 2009 لسنة 2011 المتعلق بمهام مندوب الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وما بعده، وعدم التدخل في الشأن الليبي.

وأفادت عضو الهيئة أن الدعوى كذلك لإلزام المطعون فيهم الخمسة بإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لإكمال المسار التأسيسي ، والاستفتاء على مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وأكدت عمران أن الدعوى لإلزام المطعون فيه السادس مندوب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بداية من القرار 2009 لسنة 2011، وعدم تجاوز اختصاصاته بدعم الأجسام السياسية في ليبيا، واعتبار هذا التجاوز مخالفا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

31 أغسطس، 2021 9:54 م
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