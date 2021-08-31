دعوى قضائية ضد صالح والمنفي وكوبيش والدبيبة والسايح والمشري
أخبارليبيا24
قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران أعضاء من الهيئة رفعوا دعوى أمام محكمة استئناف طرابلس ضد رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية العليا للانتخابات، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأوضحت عمران أن الدعوى للمطالبة بالحكم بصورة مستعجلة بإلزام هذه الأجسام بالتوقف عن اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بحق الشعب الليبي في تقرير مصيره في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته هيئة منتخبة.
وتابعت أن الدعوى كذلك للمطالبة بإلزام المطعون فيهم بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بداية من القرار 2009 لسنة 2011 المتعلق بمهام مندوب الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وما بعده، وعدم التدخل في الشأن الليبي.
وأفادت عضو الهيئة أن الدعوى كذلك لإلزام المطعون فيهم الخمسة بإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لإكمال المسار التأسيسي ، والاستفتاء على مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وأكدت عمران أن الدعوى لإلزام المطعون فيه السادس مندوب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بداية من القرار 2009 لسنة 2011، وعدم تجاوز اختصاصاته بدعم الأجسام السياسية في ليبيا، واعتبار هذا التجاوز مخالفا لقرارات مجلس الأمن الدولي.