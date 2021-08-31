حفتر يلتقي السفير الإسباني لدى ليبيا في الرجمة

حفتر يشدد على عمق العلاقات الثنائية بين ليبيا وأسبانيا

31 أغسطس، 2021 5:16 م
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حفتر - السفير الإسباني
حفتر - السفير الإسباني

أخبار ليبيا 24

التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر،  في مكتبه بمقرّ القيادة العامة بالرجمة، اليوم الثلاثاء، السفير الأسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي والوفد المُرافق له.

وبحث المشير مع الوفد الإسباني مستجدات الأوضاع في الساحة الليبية، والإقليمية،  بالإضافة للدور الإسباني في القضايا الإقليمية محل الاهتمام.

ورحب المشير بوفد مدريد مشددُا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدور الذي تلعبه إسبانيا مع المجتمع الدولي لإرثاء الاستقرار في ليبيا.

31 أغسطس، 2021 5:16 م
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